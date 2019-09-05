В Башкирии построят животноводческий комплекс «Русская Швейцария»

Накануне на совещании в правительстве Башкирии был представлен проект животноводческого комплекса молочно-товарного направления «Русская Швейцария».



Комплекс на 3 550 коров планируется построить в Белебеевском районе республики. ООО «Северная Нива Башкирия» готово инвестировать в него 3,97 млрд рублей. В результате будет создано 130 новых рабочих мест.

В районе уже проведены инженерно-геодезические изыскания, необходимо решить вопрос выкупа земельного участка под строительство.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил оказать содействие инвестору в реализации проекта. В частности, компания получит возмещение части затрат на покупку скота и оборудования, передает пресс-служба главы республики.

Напомним, ранее стало известно о намерении другого инвестора построить в Башкирии консервный завод за 750 млн рублей.