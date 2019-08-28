Производитель тушенки намерен построить в Башкирии консервный завод за 750 млн рублей

Мясоперерабатывающий комбинат «Патриот» из Сергиева Посада намерен построить в Ишимбайском районе Башкирии завод по производству мясных консервов. Размер инвестиций оценивается в 750 млн рублей.

Правительство Башкортостана и ООО «Мясоперерабатывающий комбинат «Патриот» подписали соглашение о возведении предприятия.

«По словам и. о. вице-премьера РБ — министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова, сырье на комбинат будет поступать от республиканских хозяйств и фермеров, что даст мультипликативный эффект в части развития животноводческого направления», — сообщает пресс-служба Минсельхоза Башкирии.

Ранее сообщалось о планах властей Башкирии создать в Ишимбайском районе промышленную ОЭЗ по примеру татарстанской «Алабуги».

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», башкирское ООО «МПК «Патриот» зарегистрировано в Ишимбае в июле 2019 года, специализируется на производстве мясных (мясосодержащих) консервов. Владельцами предприятия в равных долях являются ООО «МПК «Патриот» (Сергиев Посад, Московская область) и три физлица.

«МПК «Патриот» называет себя производителем тушенки премиум-класса.