Телеканал ТНВ начал вещание в Томской области

Спутниковый телеканал «Татарстан — новый век» («ТНВ») начал вещание на территории Томской области, рассказали сегодня в администрации региона.

Также сообщается, что в августе в Томске открылся корреспондентский пункт ТНВ, который подготавливает для телеканала информационные сюжеты о жизни томских татар.

«Зрители телеканала могут увидеть выпуски новостей, общественно-политические программы, ток-шоу, спортивные трансляции и фильмы на татарском языке», — говорится на сайте администрации Томской области.

Напомним, в августе телекомпания ТНВ запустила обновленный сайт. На нем внедрены ряд технологических решений, которые, в частности, позволяют смотреть телепередачи с максимальным разрешением изображения 1080. Подробнее о работе над обновленным сайтом — в материале «Реального времени».