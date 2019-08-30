В России ритейлер впервые использовал в рекламе модель в хиджабе

Фото: скриншот

Компания «Глория Джинс», занимающаяся производством и продажей одежды, показала в рекламе модель в хиджабе.

Рекламный ролик появился около двух недель назад, фотографию модели компания также разместила в своем инстаграме. На рекламу обратило внимание РБК, при этом издание отмечает, что компания стала первой из российских ритейлеров, кто использовала в рекламной продукции модель в хиджабе.

У большинства пользователей, оставивших комментарии под рекламным роликом и фото, образ девушки в платке либо не вызвал бурной реакции, либо она была положительной, отмечает издание.