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В России ритейлер впервые использовал в рекламе модель в хиджабе

20:29, 30.08.2019
В России ритейлер впервые использовал в рекламе модель в хиджабе
Фото: скриншот

Компания «Глория Джинс», занимающаяся производством и продажей одежды, показала в рекламе модель в хиджабе.

Рекламный ролик появился около двух недель назад, фотографию модели компания также разместила в своем инстаграме. На рекламу обратило внимание РБК, при этом издание отмечает, что компания стала первой из российских ритейлеров, кто использовала в рекламной продукции модель в хиджабе.

У большинства пользователей, оставивших комментарии под рекламным роликом и фото, образ девушки в платке либо не вызвал бурной реакции, либо она была положительной, отмечает издание.

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