Нижегородское издание KozaPress может закрыться через три месяца

Директор и главный редактор нижегородского издания KozaPress Ирина Славина сообщила о возможной продаже или закрытии портала. По ее словам, судьба издания решится в течение трех месяцев.

«У меня осталось примерно три месяца, чтобы принять решение, что дальше делать с KozaPress. Столько я еще смогу выписывать себе «минималку» в качестве зарплаты, делая все необходимые отчисления», — написала Славина в Facebook.

Она поблагодарила всех, кто перечисляет пожертвования изданию. Однако, по словам главреда, этих денег не хватает для функционирования портала.

«В идеале «Козу» продать — чтобы ее вывели на новый уровень. Или зарезали, чтобы она замолчала. Готова рассматривать предложения», — добавила Славина.

В марте Славина была оштрафована на 20 тысяч рублей за участие в акции памяти Бориса Немцова. В апреле Роскомнадзор обвинил издание в распространении экстремистской символики. Однако позже суд закрыл это административное дело.