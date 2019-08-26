Минниханов — министру из ОАЭ: «Мы приняли эстафету проведения WorldSkills у вас и многому у вас научились»

Президент РТ Рустам Минниханов сегодня встретился с министром образования Объединенных Арабских Эмиратов Хуссайном Ибрагимом Аль-Хаммади. Стороны обсудили вопросы сотрудничества и укрепления деловых контактов в области образования, развития и популяризации рабочих профессий.

«Мы приняли эстафету проведения мирового чемпионата WorldSkills у вас в Абу-Даби и многому у вас научились. От себя лично и от своих коллег благодарю за ту поддержку, которую Татарстан получил в Абу-Даби, на чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Abu Dhabi 2017 года», — приводит слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Президент Татарстана также подчеркнул, что к нынешнему чемпионату рабочих профессий проявлен огромный интерес. Он обратил внимание, что на церемонии открытия чемпионата WorldSkills Kazan присутствовал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Ежедневно соревнования по профессиональному мастерству посещают тысячи подростков и молодых людей.

Напомним, сегодня Минниханов также встретится с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Нидерландов в РФ Региной Вероникой Марией Джонс-Бос.

