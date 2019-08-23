В Казани реконструируют биологические очистные сооружения канализации за более чем 80 млн рублей

Акционерное общество «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» объявило тендер на выполнение проектно-изыскательных работ по реконструкции биологических очистных сооружений канализации Казани. На это выделят 80,1 млн рублей из собственных средств МУП «Водоканал».



На участие в аукционе было подано две заявки, сейчас их рассматривают. Итоги подведут 27 августа.

Работы по реконструкции должны быть выполнены в течение 10 месяцев с момента заключения договора, следует из документации , опубликованной на сайте госзакупок.

Ранее сообщалось, что ГИСУ РТ потратит более 485 млн рублей на строительство очистных сооружений, в том числе и в Казани.