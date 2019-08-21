Овечкин согласился войти в состав совета по развитию физкультуры и спорта при главе Мордовии

Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России по хоккею Александр Овечкин войдет в состав совета при главе Мордовии по развитию физкультуры и спорта. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Республики Мордовии.

«Знаменитый хоккеист Александр Овечкин подтвердил согласие на включение своей кандидатуры в состав Совета при главе Республики Мордовия по развитию физической культуры и спорта. С соответствующей инициативой ранее выступил глава республики Владимир Волков.

В состав Совета входят многие заслуженные российские и мордовские спортсмены и организаторы спорта. Это, например, заместитель министра спорта страны, сопредседатель организации Павел Новиков, президент отечественной Федерации тенниса, первый заместитель сопредседателя Шамиль Тарпищев, заслуженный мастер спорта России, комментатор «Матч ТВ» Ольга Богословская, олимпийский чемпион Алексей Мишин и другие», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее заместитель генерального директора российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала об угрозах убийства от министра спорта Мордовии.