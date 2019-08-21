Ученые рассказали о влиянии смартфона на активность мозга

Исследователи из Ратгерского университета (США) выяснили, что смартфон не помогает мозгу отвлечься от предыдущих задач. Наоборот, его использование еще сильнее нагружает интеллектуальные ресурсы.

В результате мозг утомляется, его продуктивность снижается, сообщает EurekAlert.

Ученые отобрали более 400 студентов для эксперимента. Им было предложено решить 20 загадок на слова. Участникам разрешалось сделать один перерыв.

Те, кто во время перерыва воспользовался смартфоном, показали худшие результаты. Им потребовалось на 19% больше времени, при этом они решили на 22% меньше заданий.

Как пояснили ученые, телефон способен отнимать наибольшее внимание человека, что мешает возвращаться к выполнению текущих задач. Во многом это связано с тем, что один только взгляд на телефон заставляет людей думать о необходимости проверить сообщения, кому-то написать, обновить какую-то информацию и так далее.

Ранее в России стали обсуждать предложение запретить смартфоны в школах. Эту идею поддержали не только чиновники, но и родители.