Рогозину показали танцующего лезгинку робота — видео
На форуме «Машук» в Пятигорске главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину показали одетого в папаху робота, который танцует лезгинку.
— Робота зовут Хажби, это древнее осетинское имя, робот танцует горский танец, его программировали преподаватели, — сообщила представитель команды Fab Lab Alania Диана Кадзаева.
Кадзаева пояснила, что робот является талисманом их команды и открывает республиканские соревнования по робототехнике и электронике «Леонардо» в Северной Осетии.
Кроме этого робота Рогозину также показали проект по раздельному сбору мусора, интеграционный клуб для обучения инвалидов языкам, шахматам и компьютерной грамотности, а также обучающую платформу для студентов-хирургов, передает «РИА Новости».
Напомним, в июле Рогозин рассказал о программе работы робота «Федор» на Международной космической станции.ТехнологииIT
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