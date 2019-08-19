«Автодор» подписал экс-игрока УНИКСа Орландо Джонсона

Экс-игрок казанского УНИКСа Орландо Джонсон подписал однолетний контракт с саратовским «Автодором».

30-летний легкий форвард выступал за казанцев в первой половине сезона-2016/17, когда у руля команды был нынешний тренер «Автодора» Евгений Пашутин.

«Джонсон — серьезное усиление. Это опытный и атлетичный баскетболист, обладающий психологией победителя. Способен выступать на трех позициях, любит и умеет играть в контакте. Хорошо знаю его характер, игровые и человеческие качества.

Важно, что, помимо индивидуальной эффективности, Орландо является по-настоящему командным игроком и делает все ради победы», — заявил Пашутин о приобретении «Автодора».

В прошлом сезоне Джонсон стал лучшим игроком и лучшим иностранным игроком сезона, а также лучшим форвардом чемпионата Тайваня.