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«Автодор» подписал экс-игрока УНИКСа Орландо Джонсона

17:44, 19.08.2019
«Автодор» подписал экс-игрока УНИКСа Орландо Джонсона
Фото: avtodor.ru

Экс-игрок казанского УНИКСа Орландо Джонсон подписал однолетний контракт с саратовским «Автодором».

30-летний легкий форвард выступал за казанцев в первой половине сезона-2016/17, когда у руля команды был нынешний тренер «Автодора» Евгений Пашутин.

«Джонсон — серьезное усиление. Это опытный и атлетичный баскетболист, обладающий психологией победителя. Способен выступать на трех позициях, любит и умеет играть в контакте. Хорошо знаю его характер, игровые и человеческие качества.

Важно, что, помимо индивидуальной эффективности, Орландо является по-настоящему командным игроком и делает все ради победы», — заявил Пашутин о приобретении «Автодора».

В прошлом сезоне Джонсон стал лучшим игроком и лучшим иностранным игроком сезона, а также лучшим форвардом чемпионата Тайваня.

СпортБаскетбол Татарстан
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