РБК сообщил об изменениях в руководстве редакции
Петр Канаев занял пост руководителя объединенной редакции РБК. Ранее он занимал должность первого заместителя соруководителей.
Канаев будет отвечать за работу сайта и газеты, сообщается на сайте РБК.
Соруководитель объединенной редакции медиахолдинга Игорь Тросников займет пост заместителя генерального директора РБК. Еще один соруководитель — Елизавета Голикова — уйдет из редакции и продолжит профессиональную деятельность в сфере, не связанной с журналистикой.ТехнологииМедиа
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