Александр Тихонов: «В России огромные финансовые проблемы, катастрофическое обнищание населения»

Фото: ИТАР-ТАСС/ Геннадий Хамельянин

Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о существующих в России проблемах.

«Мы каждый день слышим о миллиардах украденных денег и не можем найти средства на патроны. На комплексах у нас огромные проблемы, у юношей нет средств, их обеспечивают регионы, а не СБР, такого позора вообще никогда не было.

На этот российский футбол, который досрочно вылетел из всех кубков, нашли огромные деньги, построили стадионы, а люди потопленные, сгоревшие, без денег. Мне звонили охотники оттуда, они живут этим делом, а у них вообще все сгорело, там угодья по 5—10 тысяч гектаров, избушки от прадеда к деду переходили, все сгорело!

А потом мы видим какого-нибудь полковника, у которого полторы тонны денег. Это что? По 10 тысяч выдали утонувшим! Что такое 10 тысяч? В стране огромнейшие финансовые проблемы, катастрофическое обнищание населения», — сказал Тихонов.

Напомним, ранее стало известно, что российский миллиардер Михаил Прохоров может продать клуб «Бруклин Нетс» за рекордную сумму.