Казанские реставраторы занялись чисткой монумента «Родина-мать зовет!» — видео

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В Волгограде казанские реставраторы завершают очистку монумента «Родина-мать зовет!», сообщают «Новости Татарстана» телекомпании ТНВ.

Работы начались в середине июня. Они идут с помощью технологии мягкого бластинга. Ее суть в том, что на загрязненную поверхность под регулируемым давлением подаются мелкие частички, ударяясь о нее, они скалывают загрязнения, не повреждая при этом очищаемые участки и материалы. Подобная технология уже применялась в здании бывшей Шамовской больницы и в Петропавловском соборе.

Рестораторы из Казани были выбраны из 10 участников тендера. Следующий объект чистки федерального значения не раскрывается.