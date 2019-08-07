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Происшествия

В Киргизии началась операция по задержанию бывшего президента страны Атамбаева

17:49, 07.08.2019
В Киргизии началась операция по задержанию бывшего президента страны Атамбаева
Фото: kremlin.ru

В Киргизии началась операция по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Отряд спецназа прибыл к дому бывшего президента Киргизии, чтобы провести операцию по его задержанию. Об этом сообщает местное издание K-News.

«Сотрудники милиции начали операцию по захвату экс-президента», — передает ТАСС со ссылкой на штаб бывшего главы государства.

По данным агентства, сторонники бывшего президента пытаются помешать сотрудникам правоохранительных органов проникнуть на территорию дома Атамбаева. Сведений о погибших или пострадавших в результате операции пока не поступало

Ранее сообщалось, что в Казани задержали бывшего советника экс-президента Киргизии Икрамжана Илмиянова по подозрению в коррупции.

Происшествия
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