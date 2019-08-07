СМИ: бывшего президента Киргизии Атамбаева задержали и увезли в неизвестном направлении

Спецназ задержал бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева при штурме его резиденции. Атамбаева увезли в неизвестном направлении, сообщает местный телеканал «Апрель».

В ходе операции по задержанию Атамбаева спецназ применил огнестрельное оружие, пострадали около 10 человек. Сообщается также, что среди пострадавших — один журналист. В резиденции во время штурма находились сторонники Атамбаева, которые пытались возводить баррикады и иными способами противостоять штурмующим.

В конце июня парламент Киргизии лишил Атамбаева статуса бывшего президента и неприкосновенности. Его несколько раз вызывали на допросы, но он отказался на них явиться. Атамбаева обвиняют в выдаче наградного оружия российским гражданам, в том числе членам ОПГ, незаконной покупке земли, сокрытии доходов.

