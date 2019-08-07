Ученые разработали систему распознавания эмоционального состояния людей

Молодые ученые Государственного университета управления (ГУУ) на основе нейросети разработали систему распознавания эмоционального состояния человека. Система будет запущена в тестовом режиме в университете с октября 2019 года.

«Благодаря распознаванию эмоций студентов удастся исследовать эмоциональное состояние обучающихся и построить взаимосвязи с днем недели, временем суток и расписанием учащегося. Эти наблюдения являются основой составления индивидуальных треков обучения, реализуемых в ГУУ», — передает ТАСС.

Отмечается, что нейросеть при распознавании эмоций в настоящее время учитывает три главных маркера: разрез глаз, положение губ и мимические морщины. В дальнейшем добавится поведенческий анализ, в том числе походки, позы и нахождение в компании с другими людьми.

В дальнейшем ученые ГУУ планируют выйти на рынок с готовым решением, которое может развиваться в двух направлениях: распознавать гостей ресторанов, автомобильных салонов и помогать персоналу в работе, а также учить роботов узнавать людей, реагировать на их эмоции и понимать невербальные средства коммуникации.

Ранее сообщалось, что человекообразный робот «Федор», который готовится к полету на МКС, получил функцию голосового помощника, благодаря которой он сможет разговаривать с космонавтами.

