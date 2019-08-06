Власти окажут помощь семье погибшей чемпионки мира по кикбоксингу

Пресс-служба руководителя Кабардино-Балкарии сообщила, что власти региона окажут любую необходимую помощь родственникам чемпионки мира по кикбоксингу Фатимы Жагуповой, которая вчера утонула во время шторма в Крыму.

Соболезнование семье погибшей чемпионки мира выразил также врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

«Погибла наша землячка, чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Жагупова и ее партнер по сборной России — вице-чемпионка мира по кикбоксингу Элина Гисмеева. Они находились на сборах. Во время купания в море одна из девушек начала тонуть. Вторая бросилась на помощь, но стихия оказалась сильнее. Очень жаль. Искренне соболезную родным и близким погибших. Сил и терпения вам», — написал Коков в своем аккаунте в соцсети Instagram.

Напомним, вчера в Крыму во время шторма в одной из бухт утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Жагупова и Элина Гисмеева. Последняя является дочерью депутата горсовета Мурманска Алмаза Гисмеева.