Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Крыму, одна из них — дочь депутата горсовета Мурманска

Во время шторма в одной из бухт Севастополя утонули две спортсменки. Они были действующими призерами чемпионата мира по кикбоксингу.

«Четвертого августа в бухте Омега, на территории яхт-клуба «Юг», к сожалению, несмотря на предупреждение о штормовой погоде, при купании утонули две девушки — жительница Москвы и жительница Мурманска. Физически развитые девушки — одна действующая чемпионка мира по кикбоксингу, вторая — вице-чемпионка», — сказал замначальника городского управления гражданской защиты Владимира Беспалого.

Спасатели извлекли тело одной из спортсменок, поиски другой девушки продолжаются.

Организована доследственная проверка. На месте происшествия работают сотрудники СК по региону.



Имена пострадавших не сообщаются. По предварительным данным, вице-чемпионкой мира является Элина Гисмеева. Она находилась на сборах, на самоподготовке в Крыму. Элина Гисмеева — дочь депутата горсовета Мурманска Алмаза Гисмеева.