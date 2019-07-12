Команды пользователей голосового помощника Google утекли в Сеть

Американская компания Google признала утечку данных пользователей из голосового помощника. Соответствующее заявление опубликовано на сайте корпорации.

Информация попала в Сеть из-за человеческого фактора. Так, часть команд, которые люди отдают голосовому помощнику, позднее анализируется профессиональными лингвистами для улучшения сервиса.

Google винит в утечке одного из специалистов, который нарушил правила конфиденциальности компании. Речь идет о командах на голландском языке.

В настоящее время компания ведет расследование по данному факту.

Напомним, в прошлом году пароли и отчеты из Google Docs были обнаружены в «Яндексе». При этом документы не были защищены настройками приватности.