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Команды пользователей голосового помощника Google утекли в Сеть

12:31, 12.07.2019
Команды пользователей голосового помощника Google утекли в Сеть
Фото: pixabay.com

Американская компания Google признала утечку данных пользователей из голосового помощника. Соответствующее заявление опубликовано на сайте корпорации.

Информация попала в Сеть из-за человеческого фактора. Так, часть команд, которые люди отдают голосовому помощнику, позднее анализируется профессиональными лингвистами для улучшения сервиса.

Google винит в утечке одного из специалистов, который нарушил правила конфиденциальности компании. Речь идет о командах на голландском языке.

В настоящее время компания ведет расследование по данному факту.

Напомним, в прошлом году пароли и отчеты из Google Docs были обнаружены в «Яндексе». При этом документы не были защищены настройками приватности.

ТехнологииIT
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