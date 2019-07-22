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В МЧС опровергли информацию, что на теплоходе в речном порту Казани был пожар

17:50, 22.07.2019
В МЧС опровергли информацию, что на теплоходе в речном порту Казани был пожар
Фото: realnoevremya.ru

Пожара на теплоходе в речном порту Казани не было. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

Накануне, в 20.15, поступило сообщение, что в речпорту горит теплоход. На месте пожарные установили, что у причала во время заправки теплохода при переливании топлива возникло задымление. Помощь пожарных не потребовалась, так как пожара не было, вызов оказался ложным.

Напомним, 20 июля в Боровом Матюшино сгорели пять дач.

Происшествия Татарстан
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