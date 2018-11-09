ФСИН открыла второй реабилитационный центр для осужденных женщин в Самарской области

В исправительной колонии №28 в Самарской области открылся реабилитационный центр «Аврора», который готовит осужденных женщин к освобождению.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУФСИН, это второй подобный центр в уголовно-исполнительной системе региона. Первый был открыт в области в 2016 году на базе ИК-15. За время его работы подготовку прошли свыше 90 человек, ни одна из освободившихся женщин не преступила закон.

Новый центр включает в себя весь комплекс помещений, необходимых для жизнеобеспечения и проведения воспитательной, психологической и социальной работы. Стоит отметить, что проект реализуется при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.

Напомним, в Татарстане построят четыре медицинских реабилитационных центра. Сейчас республика нуждается в 900 реабилитационных коечных местах.