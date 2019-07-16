Роскачество определило самые надежные антивирусы для компьютера

Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT) исследовало антивирусные программы для операционных систем Windows и Mac.

Всего было проанализировано 35 программ 19 производителей — платных и бесплатных. Специалисты проверяли способность антивирусов противостоять угрозам с помощью свежих версий вредоносных программ. Учитывались потребление ресурсов, скорость работы и удобство пользования.

В итоге лучшим антивирусом для Windows был признан Bitdefender Internet Security. На втором месте — ESET Internet Security. На третьем находится бесплатная версия Bitdefender Internet Security.

Среди программ для Mac первым стал ESET Cyber Security Pro, вторым — Kaspersky Internet Security. Тройку замыкает Bitdefender Antivirus for Mac.

Напомним, ранее в Роскачестве рассказали, как защитить аккумулятор смартфона от взрыва.