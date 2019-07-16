В России разработали боевой модуль «Сервал» для уничтожения беспилотников

Малогабаритная система управления стрелковым оружием «Сервал» создана в России. Об этом заявил один из руководителей концерна «Моринформсистема-Агат» Виктор Комардин.

Аппарат предназначен для уничтожения малоразмерных целей, в первую очередь беспилотных летательных аппаратов. Разработку вела «дочка» концерна — предприятие «Изумруд».

Боевой модуль можно установить на автомобиль УАЗ или на катер. Дальность поражения цели зависит от установленного типа стрелкового оружия, среди которого есть и автомат Калашникова, пишет «РИА Новости».

Система «Сервал» прошла полигонные испытания, в том числе на Тихоокеанском флоте. В скором времени Минобороны РФ должна принять ее на вооружение.

Напомним, российские военные получат на вооружение также новейший миномет «Дрок».