Российские военные получат на вооружение новейший миномет «Дрок»

Заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал, что в ближайшее время самоходный миномет «Дрок» заменит все существующие минометы в Вооруженных силах РФ калибра 80 мм и более.

По словам Булгакова, это новейшая разработка в сфере орудий войсковой артиллерии.

Новейшая минометная система предназначена для поддержки десантно-штурмовых подразделений ВДВ. Комплекс разработан на базе бронированного автомобиля «Тайфун-ВДВ».

Вес «Дрока» составляет 14 тонн. Миномет способен поражать цели на расстоянии от 100 м до 6 км. Скорострельность «Дрока» составляет до 12 выстрелов в минуту, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что российская армия начала получать бесшумные минометы 2Б25 «Галл».

