В Татарстане открылось региональное представительство РАКИБ

В Республике Татарстан состоялось открытие регионального представительства Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ). Об этом «Реальному времени» сообщил исполнительный директор РАКИБ Александр Бражников.

Руководителем регионального представительства, запущенного еще в апреле, стал бывший гендиректор УК технополиса «Новая Тура» Андрей Мишурный.

— Задача представительства — работа с региональной и муниципальной властью. Вы видите сложную историю с обсуждением в Госдуме законопроектов, и задача РАКИБ — донести свою позицию и сверху-вниз, и снизу-вверх. Дело в том, что роль государственной власти в развитии индустрии очень велика. Вторая задача — консолидация игроков индустрии по территориальному признаку, — сказал Мишурный.

Он уточнил, что штата у регионального представительства пока нет, а вопрос его появления и расширения напрямую зависит от масштабирования проекта в республике, поскольку «все делается на свои деньги».

Анонсировать какие-либо проекты или мероприятия с участием представителей местного бизнеса спикер не стал, чтобы «не сотрясать воздух» раньше времени.

Напомним, о готовящемся открытии регионального представительства РАКИБ в Татарстане стало известно еще в 2017 году. Тогда об этом «Реальному времени» рассказали в самой ассоциации, уточнив, что ведут переговоры с властями республики.

Возглавлявший тогда Минсвязи РТ Роман Шайхутдинов не смог подтвердить факт общения с представителями РАКИБ. Тем не менее спустя два года региональное представительство все же было запущено.