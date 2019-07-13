В Сети появилось видео обстрела здания телеканала из гранатомета в Киеве

Фото: скриншот видеозаписи

Видеозапись, запечатлевшая момент выстрела по зданию телеканала «112 Украина» из гранатомета, опубликована в интернете. На записи запечатлен снаряд, попавший в стену.

Гендиректор канала Егор Бенкендорф призвал руководство страны осудить обстрел.

Как сообщает телеканал, инцидент на улице Дегтяревской произошел примерно в 3.40 ночи. Стрелявших было двое, они скрылись с места происшествия. При обстреле никто не пострадал. Прибывшая полиция обнаружила поврежденный фасад здания.

Полицейские возбудили дело о теракте. Найденный на месте обстрела тубус гранатомета отправят на экспертизу.