АСВ выставило на торги права требования «Татфондбанка» на 1,2 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) объявило о проведении торгов по продаже имущества «Татфондбанка». Конкурсный управляющий готов продать дебиторскую задолженность банка на 1,24 млрд рублей.

Начальная цена составляет 1,11 млрд рублей.

«Права требования к 1 319 физическим лицам, Ленинградская обл., Московская обл., Нижегородская обл., Новосибирская обл., Пермский край, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Самарская обл., Саратовская обл., Свердловская обл., Удмуртская Республика, ХМАО-Югра, Чувашская Республика», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте газеты «Коммерсант».

Ранее финансовый управляющий экс-владельца ТФБ Роберта Мусина опубликовал опись его имущества. Судя по этим данным у бывшего банкира остались квартира, машино-место и акции на 9 тысяч рублей.