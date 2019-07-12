Управляющий Роберта Мусина опубликовал данные о его имуществе

Финансовый управляющий экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина обнародовал данные об имуществе банкира.

Согласно описи, Мусин владеет квартирой, машино-местом и акциями на 9,7 тысячи рублей.

В собственности банкира находится квартира в доме №40 на улице Тельмана площадью 520,8 кв. м. Также ему принадлежат 39 кв. м в гараже того же дома. Кроме того, банкротящемуся бизнесмену принадлежит 9 745 акций АО «Корпорация «Трансстрой» номинальной стоимостью 1 рубль за акцию, говорится в документе, опубликованном в реестре сведений о банкротстве.

Напомним, что Роберт Мусин обвиняется в шести эпизодах злоупотреблений полномочиями с тяжкими последствиями по делу о крахе «Татфондбанка». АСВ требует от него почти 50 млрд рублей.