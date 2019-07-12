Опрос: почти половина россиян безразлично относится к Грузии

48% граждан России безразлично относятся к Грузии. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного в 104 населенных пунктах 53 субъектов России среди 1,5 тыс. респондентов.



37% опрошенных заявили, что хорошо относятся к Грузии, плохо — всего 8%.

В целом 71% опрошенных считают, что хорошие отношения между Москвой и Тбилиси важны для обеих стран в равной мере. 19% россиян полагают, что эти отношения больше важны для Грузии, и только 3% респондентов ответили, что они важны для России, сообщается на сайте ФОМ.



Напомним, 21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке авиасообщения с Грузией с 8 июля. Решение объяснили заботой о безопасности российских туристов из-за массовых антироссийских акций в стране.

После инцидента на грузинском ТВ, когда ведущий оскорбил президента России Владимира Путина, Государственная дума единогласно рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность специальных экономических мер против Грузии. Однако Путин заявил, что не считает нужным вводить санкции против Грузии из уважения к грузинскому народу.