Судебные приставы ошибочно взыскали с «двойника» должника из Казани 130 тысяч рублей

Прокуратура Татарстана провела проверку по факту жалобы жительницы Ангарска Иркутской области на службу судебных приставов по факту необоснованного списания с ее банковского счета 130 тысяч рублей.

В рамках расследования выяснилось, что приставы перепутали анкетные данные по делу о взыскании ущерба, причиненного преступлением, должника, который являлся жителем Казани, и заявительницы. В результате был наложен арест на счет «двойника» из-за ошибки в идентификации.

Надзорное ведомство потребовало устранить нарушение. По итогам все денежные средства были возвращены женщине, с ее счета снят арест.

Напомним, ранее жители Казани в социальных сетях пожаловались на работу службы судебных приставов. Люди рассказывали об очередях в отделах, а также о проблемах со списанием задолженностей с карт должников.