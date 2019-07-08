Казанцы в соцсетях пожаловались на работу службы судебных приставов

Жители Казани недовольны работой службы судебных приставов, соответствующий пост появился в одной из групп «ВКонтакте».

— Действительно острый для многих казанцев вопрос отвратительной работы всей системы службы судебных приставов. Это организация превращает жизнь людей в настоящий ад, — считает пользователь.

В сообщении говорится, что приставы могут дважды списать задолженность с карты должника. Якобы и после добровольной оплаты долг будет висеть в базе. «Почти в каждом районном отделе километровые очереди и хаос», — указано в посте.

Напомним, ранее судебные приставы Лениногорска арестовали автомобиль должника, ехавшего в свадебном кортеже.

«Житель Лениногорска не выплачивал долг по кредиту, в результате чего задолженность превысила 700 тысяч рублей», — говорится в сообщении УФССП по РТ.

