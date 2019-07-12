Кремль признал перегибы при применении закона об оскорблении власти

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал существование перегибов в применении закона об оскорблении представителей власти.



Так он прокомментировал высказывание главы СПЧ Михаила Федотова о том, что жалобы чиновников на оскорбления принимают характер «эпидемии», пишет «Интерфакс».

«Безусловно, следят. Мы фиксируем, конечно, перегибы в этой области в том случае и месте, где они случаются», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, следят ли в Кремле за правоприменительной практикой в этой области и не считают ли возможным пересмотреть подход к этой теме.

Ранее Кремль указал МВД на то, что необходимо прекратить практику массового применения закона об оскорблении госсимволов и органов власти. В администрации президента подчеркивают, что статья нужна не для наказания за оскорбление конкретных чиновников и силовиков.