Мухаметшин предложил альтернативу видеокамерам на избирательных участках

В рамках сегодняшнего заседания Госсовета РТ его председатель Фарид Мухаметшин выступил против установки видеокамер на избирательных участках.

При этом он сразу предложил альтернативу, а именно наблюдателей. «Мы твердо пришли к выводу, что лучше увеличить количество наблюдателей официально — от Общественной палаты и других до 20—25 человек на каждом избирательном участке. Ни одна техника такую работу не выполнит, как подготовленный наблюдатель от политических партий, независимых депутатов», — считает Мухаметшин.

Стоит отметить, что у Татарстана уже есть опыт использования камер на участках. Впервые видеонаблюдение применили в 2012 году. По две веб-камеры были установлены на каждом из 2 800 избирательных участках. Исключение — участки закрытого типа в больницах, СИЗО и воинских частях. Установка камер в республике тогда обошлась федеральному бюджету в 185 млн рублей.

Напомним, сегодня прошло заключительное заседание Государственного совета Татарстана пятого созыва.

