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Русский драмтеатр в Уфе заплатит 2,9 млн рублей за разработку документации по сохранению здания

21:37, 10.07.2019
Русский драмтеатр в Уфе заплатит 2,9 млн рублей за разработку документации по сохранению здания
Фото: google.ru/maps/скриншот

Государственный академический русский драматический театр Башкирии готов заплатить 2,9 млн рублей за разработку проектной документации по сохранению своего здания, которое является объектом культурного наследия.

Информация появилась 9 июля, заявки принимаются до 17 июля, а аукцион состоится 18 июля. Закупка будет профинансирована из средств бюджетного учреждения. Объект культурного наследия расположен в Уфе, на проспекте Октября, 79. Подрядчику предстоит провести предварительные работы, комплексные научные исследования, создать проект реставрации и приспособления, разработать рабочую проектную документацию, а также отчетную документацию. Задание утверждено Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Башкортостана.

Напомним, ранее «Реальное время» публиковало обзор наиболее интересных тендеров Башкирии.

ЭкономикаОбществоКультураИнфраструктура Башкортостан
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