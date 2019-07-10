Русский драмтеатр в Уфе заплатит 2,9 млн рублей за разработку документации по сохранению здания

Государственный академический русский драматический театр Башкирии готов заплатить 2,9 млн рублей за разработку проектной документации по сохранению своего здания, которое является объектом культурного наследия.

Информация появилась 9 июля, заявки принимаются до 17 июля, а аукцион состоится 18 июля. Закупка будет профинансирована из средств бюджетного учреждения. Объект культурного наследия расположен в Уфе, на проспекте Октября, 79. Подрядчику предстоит провести предварительные работы, комплексные научные исследования, создать проект реставрации и приспособления, разработать рабочую проектную документацию, а также отчетную документацию. Задание утверждено Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Башкортостана.

Напомним, ранее «Реальное время» публиковало обзор наиболее интересных тендеров Башкирии.