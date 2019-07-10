МВД прокомментировало задержание мужа беглой кассирши Луизы Хайруллиной

Сотрудники МВД по Башкирии задержали супруга кассира из Салавата Луизы Хайруллиной, подозреваемой в краже более 20 млн рублей, Марата Хайруллина. Он подозревается в соучастии в краже.

По версии органа предварительного следствия, мужчина неоднократно приезжал в банк, где работала жена, и получал от нее похищенные деньги, в том числе иностранную валюту. В дальнейшем он вносил денежные средства на личный счет и расходовал, делая ставки на результаты спортивных состязаний, сообщается на сайте МВД РФ.

Ранее источник «Реального времени» сообщил, что в аэропорту Уфы задержали Марата Хайруллина. В столицу Башкирии он прилетел из Москвы, где давал интервью программе «Пусть говорят» на Первом канале. Там он подтвердил информацию, обнародованную в Сети, о том, что начал играть на спортивных тотализаторах, в результате чего загнал семью в долги. А деньги из сейфа банка похищались его супругой в течение двух лет.