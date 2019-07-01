СМИ: США больше не будут вводить санкции против российских бизнесменов

Белый дом решил не вводить санкции против российских бизнесменов, попавших в «кремлевский доклад».



Это связано с последствиями ограничительных мер в отношении миллиардера Олега Дерипаски, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников, отказаться от санкций против крупного российского бизнеса в администрации президента США Дональда Трампа решили еще в конце весны — в начале лета прошлого года.

Напомним, что в начале 2018 года в США опубликовали доклад о приближенных президента РФ Владимира Путина, называемый журналистами «кремлевским списком». В него попали 114 крупных чиновников и 96 «российских олигархов». В этом году Министерство юстиции США признало, что «консультировалось» со списком богатых россиян журнала Forbes при составлении «кремлевского доклада».