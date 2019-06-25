В Татарстане приставы арестовали автомобиль свадебного кортежа
Судебные приставы Лениногорска арестовали автомобиль должника, ехавшего в свадебном кортеже.
«Житель Лениногорска не выплачивал долг по кредиту, в результате чего задолженность превысила 700 тысяч рублей», — говорится в сообщении УФССП по РТ.
Добровольно должник не расплачивался. При этом в залоге банка находился автомобиль Hyundai Solaris, который он скрывал от приставов.
«Однако в рамках разыскных мероприятий транспорт должника обнаружен у ворот дворца бракосочетания», — сообщают в службе.
Пристав наложил на автомобиль арест. Его передадут банку, если владелец не погасит долг за 10 дней.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым