В Татарстане приставы арестовали автомобиль свадебного кортежа

Судебные приставы Лениногорска арестовали автомобиль должника, ехавшего в свадебном кортеже.

«Житель Лениногорска не выплачивал долг по кредиту, в результате чего задолженность превысила 700 тысяч рублей», — говорится в сообщении УФССП по РТ.

Добровольно должник не расплачивался. При этом в залоге банка находился автомобиль Hyundai Solaris, который он скрывал от приставов.

«Однако в рамках разыскных мероприятий транспорт должника обнаружен у ворот дворца бракосочетания», — сообщают в службе.

Пристав наложил на автомобиль арест. Его передадут банку, если владелец не погасит долг за 10 дней.