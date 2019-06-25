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В Татарстане приставы арестовали автомобиль свадебного кортежа

17:15, 25.06.2019
В Татарстане приставы арестовали автомобиль свадебного кортежа
Фото: r16.fssprus.ru

Судебные приставы Лениногорска арестовали автомобиль должника, ехавшего в свадебном кортеже.

«Житель Лениногорска не выплачивал долг по кредиту, в результате чего задолженность превысила 700 тысяч рублей», — говорится в сообщении УФССП по РТ.

Добровольно должник не расплачивался. При этом в залоге банка находился автомобиль Hyundai Solaris, который он скрывал от приставов.

«Однако в рамках разыскных мероприятий транспорт должника обнаружен у ворот дворца бракосочетания», — сообщают в службе.

Пристав наложил на автомобиль арест. Его передадут банку, если владелец не погасит долг за 10 дней.

Общество Татарстан
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