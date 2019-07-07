Иран заявил о начале обогащения урана на уровне выше предусмотренного СВПД

Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой.

— Мы собираемся перейти порог в 3,67%, — заявил Аракчи.

Обогащение урана может начаться уже в понедельник, остались только технические моменты. Тегеран дал странам ядерной сделки 60 дней на решение требований Ирана по ней, сообщает «РИА Новости».

Напомним, ранее глава Ирана подчеркнул, что страна останется приверженной ядерной сделке до того момента, пока ее будут соблюдать все участники. Он предложил вернуться за стол переговоров в случае каких-либо разногласий.