Российский военный самолет пролетел над базой американских подлодок

Российский военный самолет Ту-154М ЛК-1 совершил наблюдательный полет над тихоокеанской базой Китсап-Бангор, на которой размещаются стратегические подводные подлодки США.

Этот полет был совершен в рамках международного Договора по открытому небу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Самолет вылетел с аэродрома в Грейт-Фолс (штат Монтана). Он проинспектировал стратегические базы и военные объекты на северо-западе США.

Это уже пятая серия наблюдательных полетов российских инспекторов над американскими военными базами, которые начали выполняться с марта текущего года после длительного перерыва.

Отмечается, что на базе Китсап-Бангор размещаются подлодки атомного ракетного базирования Ohio, оснащенные межконтинентальными ракетами Trident II (D5), а также ударные подлодки с крылатыми ракетами Tomahawk.