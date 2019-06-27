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Верховный суд Татарстана приговорил виновного в двойном убийстве к 18 годам лишения свободы

12:20, 27.06.2019
Верховный суд Татарстана приговорил виновного в двойном убийстве к 18 годам лишения свободы
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Верховный суд Татарстана огласил приговор в отношении 38-летнего Рамиля Хасанова, его признали виновным в двойном убийстве.

В декабре 2018 года Хасанов, находясь в одном из жилых домов в деревне Тябердино-Челны Рыбно-Слободского района, поссорился с двумя приятелями. Во время перепалки Хасанов нанес мужчинам несколько ударов ножом. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте. Поводом к конфликту стали оскорбления со стороны последних.

Суд приговорил виновного к лишению свободы в исправительной колонии строгого режима на 18 лет 15 дней, а также назначил штраф в размере 6 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу, сообщает прокуратура РТ.

Происшествия Татарстан
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