С Роскомнадзора по Татарстану взыскали почти полмиллиона рублей за блокировку домена

Арбитражный суд Москвы взыскал с с Управления Роскомнадзора по Татарстану 415 тыс. рублей в пользу бизнесмена Арсена Мирзаяна за блокировку домена.

Как сообщает «Роскомсвобода», Мирзаян публиковал на своем сайте огрн.онлайн данные, официально полученные от фискальной службы Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Однако ведомство решило, что он не имеет права размещать эту информацию. В результате Управление Роскомнадзора по Татарстану отключило домен сайта после жалобы одного из бизнесменов, недовольных публикацией его персональных данных (фамилии, имени и отечества).

В Роскомнадзоре утверждали, что несмотря на то, что данные находятся в общем доступе, их может публиковать только Федеральная налоговая служба.

В июне 2017 года суд принял сторону Мирзаяна и признал действия Роскомнадзора незаконными. Бизнесмен требовал почти 5 млн рублей из-за того, что сайт понес убытки в связи со снижением посещаемости. Однако суд посчитал, что убытки не настолько велики, и присудил меньшую сумму.