На ремонт Дворца культуры железнодорожников в Юдино выделили свыше 200 млн рублей

На ремонт здания Дворца культуры железнодорожников в Юдино выделили 211,8 млн рублей. Финансироваться работы будут из республиканского бюджета.

Согласно тендеру, который разместило Главное инвестиционно-строительное управление (ГИСУ) Татарстана на портале госзакупок, в здании проведут строительно-монтажные и прочие работы по ремонту и реставрации, в том числе установку и монтаж оборудования



Исполнитель контракта должен будет завершить все работы до 30 июня 2020 года. Заявки на участие в электронном аукционе по выбору подрядчика принимаются до 4 июля этого года. Сам аукцион назначен на 8 июля.



Ранее сообщалось, что Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на капитальный ремонт здания министерства труда РТ. Начальная стоимость контракта составляет 100,9 млн рублей.

