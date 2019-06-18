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На ремонт Дворца культуры железнодорожников в Юдино выделили свыше 200 млн рублей

18:28, 18.06.2019
На ремонт Дворца культуры железнодорожников в Юдино выделили свыше 200 млн рублей
Фото: скриншот google.ru

На ремонт здания Дворца культуры железнодорожников в Юдино выделили 211,8 млн рублей. Финансироваться работы будут из республиканского бюджета.

Согласно тендеру, который разместило Главное инвестиционно-строительное управление (ГИСУ) Татарстана на портале госзакупок, в здании проведут строительно-монтажные и прочие работы по ремонту и реставрации, в том числе установку и монтаж оборудования

Исполнитель контракта должен будет завершить все работы до 30 июня 2020 года. Заявки на участие в электронном аукционе по выбору подрядчика принимаются до 4 июля этого года. Сам аукцион назначен на 8 июля.

Ранее сообщалось, что Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на капитальный ремонт здания министерства труда РТ. Начальная стоимость контракта составляет 100,9 млн рублей.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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