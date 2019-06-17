РУСАДА заподозрило более 30 спортсменов из Чувашии в нарушении антидопинговых правил

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило факты использования запрещенного метода в Чувашии и планирует открыть дела о возможном нарушении антидопинговых правил в отношении 33 спортсменов.



Открытие дел планируется в отношении 33 спортсменов, среди которых: самбо — 3 человека, велоспорт — 5, биатлон — 2, спортивная гимнастика — 1, бокс — 1, вольная борьба — 1, лыжные гонки — 1, легкая атлетика — 17, спорт глухих (легкая атлетика) — 1, спортсмены с поражениями опорно-двигательного аппарата (ПОДА, легкая атлетика) — 1, сообщается на официальном сайте РУСАДА.

Отмечается, что факты использования запрещенного метода в одном из спортивных училищ Чувашии были зафиксированы в ходе мероприятий, которые проводил отдел расследований РУСАДА в период с июня 2017 по июнь 2019 года.



Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус заявил, что российские легкоатлеты могут пропустить Олимпийские игры — 2020 в Токио. По его словам, риск существует из-за допинговых проблем.

