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Сегодня православные отмечают День Святой Троицы

09:35, 16.06.2019
Сегодня православные отмечают День Святой Троицы
Фото: pixabay.com

Православные христиане отмечают один из самых важных для верующих праздников — День Святой Троицы, сообщает «РИА Новости».

Накануне праздника патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел всенощное бдение в московском храме Христа Спасителя. Сегодня он проведет литургию в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры.

Напомним, накануне Дня Святой Троицы, православные отмечали родительскую субботу — день поминовения усопших.

По традиции в этот день совершается заупокойное богослужение. Эта служба носит название: «Память, совершаемая всех от века почивших православных христиан, отец и братии наших».

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