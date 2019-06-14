Двоих жителей Казани обвиняют в разбойном нападении на семейную пару на даче в Верхнеуслонском районе

Двоих жителей Казани обвиняют в разбойном нападении на семейную чету, сообщается на официальном портале прокуратуры РТ.

Установлено, что в начале января 2019 года злоумышленники напали на владельцев домика в одном из садовых обществ Верхнеуслонского района. Злоумышленники вооружились электрошокером, ножами, пневматическими и газовыми пистолетами. Хозяева дачи оказали активное сопротивление нападавшим, которые, как позже выяснилось, долго готовились к совершению преступления. Чтобы знать местонахождение владельцев дачи, злоумышленники прикрепили к их автомобилю GPS-трекер. Свою вину обвиняемые частично признали. Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, ранее сообщалось, что в январе — марте 2019 года хищения чужого имущества стали самыми часто совершаемыми преступлениями в России.

