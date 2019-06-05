Спасский и Тюлячинский районы РТ значительно улучшили позиции в рейтинге развития муниципальных образований

По итогам января — апреля 2019 года Казань, Альметьевский и Лаишевский муниципальные районы возглавили рейтинг социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов Татарстана.

Как сообщает Минэкономики РТ, значительно улучшили свои позиции в рейтинге Спасский (+десять позиций) и Тюлячинский (+восемь пунктов) муниципальные районы. В этих районах снизился уровень зарегистрированной безработицы и увеличилась общая площадь введенных в эксплуатацию жилых домов.

За отчетный период в Татарстане в расчете на душу населения введено 0,240 кв. м общей площади жилья, объем отгруженной продукции составил 239 тыс. рублей.

Ранее Татарстан с 75,069 баллами занял четвертое место в рейтинге регионов России, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию в 2018 году.