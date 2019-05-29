Акции Abercrombie & Fitch рухнули на 20% после публикации отчетности

Акции Abercrombie & Fitch при открытии торгов в Нью-Йорке подешевели почти на 20%.

Резкое падение обусловлено публикацией отчетности за первый квартал текущего финансового года. Так, капитализация компании с начала года снизилась на 0,6% — до 1,67 млрд долларов.

Чистый убыток составил 19,2 млн долларов. Выручка компании составила 734 млн долларов по сравнению с 730,9 млн долларов годом ранее, пишет «Интерфакс».

По мнению аналитиков, сопоставимые продажи компании не оправдали ожиданий.

Напомним, ранее сообщалось, что бразильский производитель косметики приобретет 76% акций Avon.