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Бразильский производитель косметики приобретет 76% акций Avon

02:27, 23.05.2019
Бразильский производитель косметики приобретет 76% акций Avon
Фото: официальный сайт Аvon

Американского производителя косметики Avon Products продадут бразильской компании Natura Cosmeticos, которая владеет брендом The Body Shop, сообщают «Ведомости».

Советы директоров обеих компаний одобрили сделку спустя несколько месяцев переговоров. Бизнес Avon оценен более чем в $2 млрд. Бразильская компания по итогам сделки получит 76% Avon. Остальная часть будет принадлежать акционерам американского производителя косметики.

Напомним, два года назад сообщалось, что генеральный директор американского производителя косметики Avon Products Шери Маккой намерена уйти в отставку. Об этом сообщали источники, знакомые с ситуацией. Под руководством Маккой акции компании упали более чем на 80% с 2012 года.

ОбществоБизнес
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