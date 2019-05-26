«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил корейский фильм «Паразиты»

Южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо стал обладателем главной награды 72-го Каннского кинофестиваля — «Золотой пальмовой ветви». Он получил ее за картину «Паразиты».

Награду режиссеру вручила французская актриса Катрин Денев, передает ТАСС. Фильм считался фаворитом, сообщалось, что после его показа в Каннах овации длились около 15 минут.

Гран-при фестиваля удостоена картина французского режиссера Мати Диоп «Атлантика». Награду ей вручил Сильвестр Сталлоне, прибывший несколько дней назад в Канны.

Награду за лучшую режиссуру получили бельгийские режиссеры Жан-Пьер и Люк Дарденны. В конкурсе они участвовали с драмой «Молодой Ахмед».